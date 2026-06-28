Piden reforzar seguridad y rescate del Centro Histórico de SLP
La diputada María Antonia Castro llamó al Ayuntamiento capitalino a atender robos, deterioro de inmuebles y abandono urbano
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La diputada María Antonia Castro Castañeda hizo un llamado al Ayuntamiento de San Luis Potosí para reforzar la seguridad y emprender acciones integrales de rescate en el Centro Histórico de la capital.
La legisladora señaló que, de acuerdo con reportes ciudadanos, en esta zona se han registrado robos y asaltos con mayor frecuencia, por lo que pidió fortalecer los operativos de vigilancia para dar mayor confianza a comerciantes, visitantes y personas que transitan diariamente por el primer cuadro de la ciudad.
Castro Castañeda sostuvo que el Centro Histórico es patrimonio de las y los potosinos, por lo que no solo debe atenderse la incidencia delictiva, sino también el deterioro de inmuebles que presentan malas condiciones y representan un riesgo para peatones.
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"Es muy importante hacer un llamado al Ayuntamiento para que tome medidas puntuales que permitan rescatar el Centro Histórico, fortalecer la seguridad y evitar que continúe su deterioro. Es un espacio que pertenece a todos los potosinos y debemos conservarlo en las mejores condiciones", expresó.
La diputada consideró necesario que el gobierno municipal impulse programas integrales para mejorar la imagen urbana, preservar el valor histórico, arquitectónico y turístico de la zona, así como coordinar acciones con las áreas responsables de cultura y promoción del Centro Histórico.
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Finalmente, reiteró que desde el Congreso del Estado se mantendrá el exhorto para que las autoridades municipales garanticen espacios públicos seguros, dignos y en mejores condiciones para las familias potosinas y visitantes.
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