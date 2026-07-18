SLP, sin políticas públicas para cuidar a las abejas: CIATEJ

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de la Agenda Ambiental, y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), subsede Noreste, informaron que fortalecieron una línea de investigación colaborativa orientada a generar conocimiento científico sobre la mortandad de abejas provocada por plaguicidas.

Se trata de una problemática ambiental que representa un riesgo para la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas.

Durante una visita a la UASLP, el investigador del CIATEJ, Octavio Gaspar Ramírez, explicó que desde hace más de una década se identificó en México el impacto de determinados plaguicidas sobre las poblaciones de abejas. Sin embargo, señaló que en ese momento las instituciones y las autoridades federales carecían de herramientas científicas y mecanismos de actuación para demostrar las causas de estas mortandades y brindar apoyo a las y los apicultores afectados.

Indicó que las investigaciones permitieron identificar a los insecticidas neonicotinoides y al fipronil como algunos de los principales responsables de este fenómeno. A partir de ello, en conjunto con el sector apícola y la comunidad científica, se diseñaron protocolos de laboratorio y de investigación en campo que posteriormente dieron origen al Protocolo de acción ante mortandades de abejas por plaguicidas, instrumento que actualmente sirve de apoyo para documentar estos casos y respaldar a las y los productores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque este protocolo ha buscado incorporarse formalmente a las dependencias federales de los sectores ambiental, agrícola y de salud, aún no ha sido institucionalizado. No obstante, el investigador reconoció los esfuerzos realizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que durante 2024 y 2025 promovió talleres de capacitación para apicultores, funcionarios y académicos en distintas entidades del país.

Como parte de esta colaboración científica, desde hace dos años la UASLP desarrolla, con la participación del Dr. Gaspar Ramírez, un proyecto para generar un diagnóstico sobre la salud de las abejas, las prácticas apícolas y los principales riesgos que enfrenta la apicultura en San Luis Potosí.

Recordó que San Luis Potosí fue una de las entidades más afectadas por este problema, pues únicamente en 2018 se estimó la pérdida de alrededor de 22 mil colmenas a consecuencia de fumigaciones agrícolas con neonicotinoides.

Aunque estos eventos continúan registrándose, advirtió que muchos casos permanecen sin documentarse debido a la limitada respuesta institucional y a la falta de mecanismos de atención.

Subrayó que la participación de la UASLP resulta estratégica para fortalecer la investigación, acompañar al sector apícola y contribuir a la generación de evidencia científica que impulse políticas públicas para disminuir el uso de plaguicidas altamente tóxicos para los polinizadores. Asimismo, destacó la importancia de capacitar a las y los apicultores en temas de toxicología, manejo de evidencias y vinculación con las autoridades competentes.

Advirtió que la desaparición masiva de abejas representa un riesgo creciente para el país, ya que compromete la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos que dependen de la polinización, así como el patrimonio biocultural de numerosas comunidades.