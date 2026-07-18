"Rechazados", 32% de aspirantes a la UPSLP

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No sólo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) padece el fenómeno de no admisión de aspirantes por falta de espacios, pues del total de solicitantes a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), el 32 por ciento no logró acceder a dicha casa de estudios.

Así lo informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la UPSLP, quien complementó que históricamente la institución admite mil 500 estudiantes de bachillerato, pero para este 2026 la matrícula aumentó a mil 820 ingresos, es decir, un crecimiento del 21 por ciento.

Describió que, en el reciente proceso de admisión presentaron examen alrededor de 2 mil 400 estudiantes, es decir, 580 resultaron no admitidos, equivalente a un porcentaje del 32 por ciento.

Reveló que, si bien entre el 20 y 25 por ciento del universo de estudiantes solicitantes aprobaron el examen de evaluación, un porcentaje de ellos no encontraron un lugar en la entidad universitaria.

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"Seguimos desafortunadamente negando espacios a chicos que merecen estar estudiando. El promedio de nuestro examen de ingreso para este proceso de ingreso fue de 7.2 (...) y eso no es justo", lamentó.