A proceso, sujeto acusado de prender fuego a su víctima

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Carlos Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con punibilidad agravada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026, en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Hermenegildo J. Aldana, de la zona metropolitana, el imputado presuntamente arrojó alcohol sobre la víctima y le prendió fuego.

La persona afectada salió del inmueble y fue auxiliada oportunamente por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes lo trasladaron a una clínica del IMSS-Bienestar a recibir atención médica.

Tras la denuncia de los hechos, agentes del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, las cuales permitieron reunir los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del señalado.

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El probable responsable fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y, durante la audiencia de continuación, el Juez de Control analizó los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió la vinculación a proceso, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.