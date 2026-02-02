Conagua pide gestión para planta El Morro

"Debe demostrarse el interés" de cada municipio e incluso del Gobierno del Estado, porque debe haber un impulso y aprovechar que hay recursos y convenio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero las alcaldías pueden contar con recursos o en su caso formalizar la solicitud para terminar de construir la planta tratadora El Morro, advirtió el delegado de la dependencia federal, Darío Fernando González Castillo.

Precisó que quienes no hagan la gestión de recursos ante la autoridad federal, pueden disponer de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dinero federal derivado del Ramo 33, ya sea como dinero que tiene como usuario el gobierno estatal o en su caso a los municipios involucrados en algún proyecto de esta naturaleza.

"No me atrevería a decir que no tienen el proyecto de hacerlo, pero con Conagua no ha habido ninguna solicitud en ese sentido".

LEA TAMBIÉN No hay fecha para operar la PTAR El Morro La operación de la Planta Tratadora de Agua Residual (PTAR) El Morro se encuentra pendiente, hasta que la empresa responsable de su construcción cubra la reparación del complejo, informó Pascual Martí...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que el proyecto para la conclusión de la planta tratadora sí existe como tal y que esos proyectos son vigentes, pero para que exista una ejecución, debe ser la Comisión Estatal del Agua o en su caso el Ayuntamiento involucrado quien solicite la ejecución, porque hay participaciones en su caso

tripartitas, es decir este último caso consistente en aportaciones federales, estatales y municipales, pero la responsabilidad de la Conagua es organizar el convenio.