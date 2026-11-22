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La zona norte de San Luis Potosí concentra el mayor número de tiraderos clandestinos de residuos, aunque este problema se extiende por distintos puntos de la ciudad, incluido el Centro Histórico, reconoció Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

El funcionario señaló que, mediante el programa de Ecología Táctica, el municipio ha remediado alrededor de 25 espacios utilizados como tiraderos clandestinos de gran escala. Explicó que estas acumulaciones son resultado de años de abandono y falta de atención, por lo que algunas llegan a concentrar hasta 500 toneladas de residuos.

Mendieta Rivera indicó que la semana pasada intervinieron dos espacios en la calle Independencia, en el Centro Histórico, en coordinación con la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

Aunque los terrenos se encuentran dentro de un procedimiento administrativo de sanción, señaló que el Ayuntamiento decidió limpiarlos sin esperar a que concluyeran los trámites, ante las afectaciones que enfrentaban los vecinos.

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Explicó que para atender estos casos el municipio identifica a los propietarios mediante sus plataformas internas y trabaja con otras áreas para ubicar los puntos afectados. Añadió que, además de las labores de limpieza, se colocaron lonas, se realizaron recorridos informativos y se distribuyeron volantes para advertir a los habitantes sobre las consecuencias de arrojar residuos en estos espacios.