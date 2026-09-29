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Concretados 115 trasplantes en SL

El Cetra gestiona los procedimientos para concretar las donaciones

Por Rubén Pacheco

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Concretados 115 trasplantes en SL
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      En casi nueve meses del 2026, el estado de San Luis Potosí acumula 115 trasplantes de órganos, informó Thaydeé Grissell Monsiváis Santoyo, directora general del Centro Estatal de Trasplantes (Cetra).

      Después de impartir una conferencia en el Poder Legislativo, la funcionaria estatal expuso que 12 corresponden a procuración de riñón procedente de cadáver, 45 renales de donador vivo y 28 de córnea.

      "Este año particularmente ha subido esta cifra si revisamos las del año pasado. Sí ha ido aumentando. Entonces, la verdad que agradezco el hecho de que estén aquí, porque ustedes son el vínculo que podemos tener con la sociedad", subrayó.

      Monsiváis Santoyo refirió que en la actualidad existen 175 pacientes residentes de la entidad en lista de espera de recibir un trasplante, 90 se encuentra a la expectativa de obtener una córnea y 75 un riñón.

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      "Actualmente a nivel nacional hay más de 22 mil pacientes en lista de espera. En San Luis Potosí no es la excepción y la lista continúa", externó.

      Precisó que este año el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto" ya inició la procuración de tejidos, luego de cumplir con la obtención de licencias sanitarias para llevar a cabo tales procedimientos.

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