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Vuelca camioneta en la Tamuín-Xolol; conductor queda lesionado

El accidente ocurrió cerca de la comunidad Francisco Villa; el herido fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Tamuín

Por Huasteca Hoy

Septiembre 20, 2026 08:12 a.m.
A
Vuelca camioneta en la Tamuín-Xolol; conductor queda lesionado
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      SAN VICENTE TANCUAYALAB.- Un hombre resultó lesionado tras volcar la camioneta que conducía sobre la carretera estatal Tamuín-Xolol, la noche de este sábado.

      El accidente se registró cerca de la comunidad Francisco Villa, perteneciente a San Vicente Tancuayalab, donde una camioneta Ford Ranger roja salió de la cinta asfáltica y terminó volcada.

      El conductor, vecino de la colonia Salvador Nava La Posta, en el municipio de Tamuín, sufrió lesiones a causa del percance.

      Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tamuín, acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar de Tamuín.

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      Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el conductor perdió el control de la unidad.

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