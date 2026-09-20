Vuelca camioneta en la Tamuín-Xolol; conductor queda lesionado

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SAN VICENTE TANCUAYALAB.- Un hombre resultó lesionado tras volcar la camioneta que conducía sobre la carretera estatal Tamuín-Xolol, la noche de este sábado.

El accidente se registró cerca de la comunidad Francisco Villa, perteneciente a San Vicente Tancuayalab, donde una camioneta Ford Ranger roja salió de la cinta asfáltica y terminó volcada.

El conductor, vecino de la colonia Salvador Nava La Posta, en el municipio de Tamuín, sufrió lesiones a causa del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tamuín, acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar de Tamuín.

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Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el conductor perdió el control de la unidad.