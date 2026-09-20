Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas

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SANTA CATARINA.- En la comunidad de Santa María Acapulco se desarrolló el Foro Regional para la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), convocó a la asamblea, la cual se llevó a cabo en el Domo de Santa María Acapulco, estando presentes representantes de diversas comunidades.

En esta consulta previa sobre la iniciativa de ley general de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, participaron las autoridades tradicionales y representantes de los pueblos indígenas del pueblo Xi´iuy.

También acudieron a la asamblea regional habitantes de los municipios de Alaquines, Ciudad del Maíz, Tamasopo, Santa Catarina, Rayón y Alaquines.

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Los asistentes dieron a conocer sus propuestas sobre esta ley y sus propuestas de modificaciones, que se analizarán.