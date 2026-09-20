logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas

Por Carmen Hernández

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SANTA CATARINA.- En la comunidad de Santa María Acapulco se desarrolló el Foro Regional para la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

      El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), convocó a la asamblea, la cual se llevó a cabo en el Domo de Santa María Acapulco, estando presentes representantes de diversas comunidades. 

      En esta consulta previa sobre la iniciativa de ley general de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, participaron las autoridades tradicionales y representantes de los pueblos indígenas del pueblo Xi´iuy.  

      También acudieron a la asamblea regional habitantes de los municipios de Alaquines, Ciudad del Maíz, Tamasopo, Santa Catarina, Rayón y Alaquines.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los asistentes dieron a conocer sus propuestas sobre esta ley y sus propuestas de modificaciones, que se analizarán. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias
      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Árbol a punto colapso, un peligro
      Árbol a punto colapso, un peligro

      Árbol a punto colapso, un peligro

      SLP

      Jesús Vázquez

      Segundo Informe de Medina, en una escuela
      Segundo Informe de Medina, en una escuela

      Segundo Informe de Medina, en una escuela

      SLP

      Redacción

      Realizan simulacro de sismo en escuelas
      Realizan simulacro de sismo en escuelas

      Realizan simulacro de sismo en escuelas

      SLP

      Carmen Hernández