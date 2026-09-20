Fuego y metal Rammstein

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Durante estas presentaciones, la banda alemana ofreció espectáculos que solo ellos saben hacer: metal potente, estructuras metálicas monumentales y una impresionante producción de pirotecnia.

Dentro de su setlist se pudieron escuchar algunas de sus canciones más clásicas, como "Sonne", "Ich Will" y la legendaria "Du Hast", combinadas con temas más recientes de su repertorio, como "Deutschland" y "Ausländer".

Esta película promete ser una de las producciones más ambiciosas de la banda, ya que, además de las filmaciones de los conciertos, Rammstein documentó su estancia en México, así como algunas de las actividades que realizaron durante su visita.

La producción también representa una celebración de sus 30 años de trayectoria.

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A lo largo de los años, Rammstein ha demostrado un enorme agradecimiento hacia sus fans mexicanos. A pesar de que muchas de sus canciones están interpretadas en alemán, México se ha convertido en uno de los países con los que la banda ha logrado una conexión más especial. Por ello, esta película puede interpretarse como una verdadera carta de amor de Rammstein hacia sus seguidores mexicanos.

Aunque actualmente la banda se encuentra en un descanso temporal, existen rumores sobre un posible regreso en 2027.

Durante este mismo año se reportó que Rammstein habría registrado nuevas canciones en la plataforma alemana GEMA, lo que ha generado expectativas entre sus seguidores sobre la posibilidad de nueva música y futuras presentaciones.