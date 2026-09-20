Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca

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CIUDAD VALLES.- Rogel del Rosal Valladares, quien ha hecho activismo contra el fracking desde hace más de un año, dijo que esta práctica extinguiría la vida en la Huasteca.

Este sábado, se llevó a cabo el Séptimo Foro contra el Fracking en la Huasteca, en el teatro del Centro Cultural, en donde expositores y especialistas del medio ambiente expusieron los peligros de la fractura hidráulica y, en el caso de la maestra Jaquelina Fernández, de Tancanhuitz, expresó su preocupación, porque permitir que el fracking perfore la Huasteca sería como la extinción de toda la vida productiva y natural de la región.

Rogel del Rosal secundó esa exposición y refirió que el agua, el subsuelo y el aire se verían tan afectados que no cabría más vida dentro del territorio que se ha usado para la extracción de hidrocarburos.