Confirma el alcalde renuncia de Dahud

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), terminó su relación contractual con el Ayuntamiento capitalino, donde colaboraba mediante un contrato por honorarios para realizar asesorías en materia de gobernabilidad.

Galindo Ceballos sostuvo, que la contratación no era ilegal, pero consideró legítima la decisión de Dahud Uresti de separarse para evitar que su colaboración con el gobierno municipal, se convirtiera en motivo de disputa política durante el año previo al proceso electoral de 2027.

El edil capitalino respaldó la determinación del dirigente panista y aseguró que responde a una decisión personal.

El alcalde precisó que entre Dahud Uresti y el Ayuntamiento, no existía una relación laboral, sino una prestación de servicios profesionales por honorarios. Como parte de sus funciones, el panista realizaba asesorías para la administración municipal en materia de gobernabilidad, cuyos informes, afirmó, están documentados.

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La salida se produjo después de que se hiciera pública la colaboración de Dahud Uresti con el Ayuntamiento, al mismo tiempo que desempeñaba funciones al frente del PAN en San Luis Potosí.

El dirigente informó que decidió concluir voluntariamente esa etapa para impedir que su trabajo profesional fuera utilizado como argumento de confrontación política contra su partido.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de personas contratadas por honorarios en el gobierno municipal, Galindo señaló que este esquema representa una práctica tradicional en la administración pública y estimó que podría abarcar alrededor del 20 por ciento de la nómina.