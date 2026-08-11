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Conformarán Consejo de Desarrollo Rural

Por Leonel Mora

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Conformarán Consejo de Desarrollo Rural
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      El Concejo Municipal de Villa de Pozos convocó a la población en general a participar en la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, espacio en el que se podrán compartir ideas, conocimientos y propuestas para fortalecer al campo y mejorar las condiciones de vida de las localidades rurales.

      Las solicitudes para formar parte de este consejo se recibirán en la Sala de Regidores del Palacio Municipal del 15 al 30 de agosto en horario laboral y los resultados se notificarán por estrados el 22 de septiembre del año en curso. El consejo deberá estar integrado por un mínimo de nueve y un máximo de 15 integrantes, hombres y mujeres de manera paritaria, cada uno con su respectivo suplente.

      Entre los requisitos, está ser mayor de edad, ser residente de Villa de Pozos con constancia de residencia, acreditar experiencia, participación o vinculación con actividades relacionadas con el desarrollo rural sustentable, gozar de buena reputación en la localidad, no haber sido condenado(a) mediante sentencia firme por delito doloso, manifestar por escrito su interés en participar en la convocatoria y entregar la documentación completa que se estipula en la convocatoria disponible a través de las plataformas oficiales del gobierno de Villa de Pozos.

      Quienes resulten electos como consejeros de Desarrollo Rural ejercerán su función hasta el 30 de septiembre de 2027, de acuerdo con la convocatoria.

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