Actores jóvenes y principales en la bioserie Timbiriche

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Sasha, Paulina, Benny, Erik, Mariana y Diego volverán a reunirse, aunque esta vez no será en los escenarios, sino en la pantalla chica.

Esta tarde, Vix reveló el primer vistazo de la bioserie de Timbiriche, historia que está basada en las vivencias de los integrantes de la banda; así como sus éxitos, escándalos, romances y rivalidades que se vivieron tanto adentro como afuera de la agrupación.

Aunque no se dieron detalles sobre la fecha del estreno, en el avance sí se dejó ver parte de la producción, incluyendo la caracterización de los actores que darán vida a los timbiriches de los 80.

Elenco principal y actores jóvenes en la bioserie

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Macarena García, Michelle Pellicer, Luis de la Rosa, Sebastián Poza y Jesusa Ochoa forman parte del elenco joven; mientras que Osvaldo Benavides interpretará a una de las figuras claves para la agrupación.

Macarena García — Sasha Sokol

La actriz de "Control Z" y "Mujeres asesinas" se pone en la piel de Sasha Sokol, una de las integrantes originales de la banda. Luego de su salida, Sokol continuó su carrera como cantante y actriz.

Jesusa Ochoa — Alix Bauer

La hija del actor Jesús Ochoa interpreta a Alix, quien también formó parte de la alineación original. Luego de la separación de la banda, Bauer desarrolló otros proyectos dentro de la música y la televisión; sin embargo, se ha mantenido alejada del ojo público.

Michelle Pellicer — Paulina Rubio

Conocida por protagonizar la serie "Cindy la Regia", Pellicer será una joven Paulina. La hija de Susana Dosamantes se integró a Timbiriche durante su infancia y permaneció varios años en la agrupación. Su salida dio paso a una carrera como solista y la convirtió en "La chica dorada".

Sol Wainer — Mariana Garza

Tras protagonizar la cinta "Una muerte silenciosa", Wainer se suma a la bioserie de Timbiriche para interpretar a Mariana Garza, quien fue parte de la banda desde muy pequeña y posteriormente hizo una sólida carrera como actriz y cantante.

Luis de la Rosa — Erik Rubín

De la Rosa se ha forjado una corta, pero ya importante carrera como actor. Tras dar vida a Luis Miguel, el joven regresa a las bioseries ahora para ser otro ícono de los 80: Erik Rubín. El músico llegó a Timbiriche siendo adolescente y fue parte de una de las etapas más recordadas del grupo.

Sebastián Poza — Benny Ibarra

Poza ya se ha abierto paso como actor en telenovelas como "Soltero con hijas", "Vencer el pasado" y más recientemente "El renacer de Luna". Ahora dará vida Benny, uno de los integrantes que pasaron por Timbiriche en sus primeros años. Más adelante construyó una carrera como cantante y compositor.

Iker Solano — Diego Schoening

A su corta edad, Iker ha formado parte de grandes producciones como "Bardo", de Alejandro González Iñárritu. Esta vez se integra a la bioserie de Timbiriche como Diego Schoening.

Figura clave y dirección de la bioserie

Osvaldo Benavides — Luis de Llano

Detrás del proyecto de la banda, una de las figuras más importantes fue Luis de Llano. El productor musical no solo formó parte del desarrollo del grupo y varios de sus éxitos; también protagonizó una gran polémica que explotó muchos años después.

En el elenco también se encuentran nombres como el de Alberto Guerra, Edu Maruri, Clara Belmao y Andrea Chaparro, quien presuntamente interpretará a Edith Márquez.

La bioserie es dirigida por Humberto Hinojosa y hasta ahora se desconoce la fecha oficial de su estreno.