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Comce pospone cuarta ronda del T-MEC: buscan mantener trilateralidad

El vicepresidente del Comce destaca la importancia de mantener el T-MEC trilateral frente a propuestas bilaterales.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 08:25 p.m.
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Comce pospone cuarta ronda del T-MEC: buscan mantener trilateralidad
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La siguiente ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos como parte de la revisión del T-MEC se estima se lleve a cabo la semana del 28 de septiembre próximo, dijo el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

      Lo anterior significó un cambio, ya que se esperaba la ronda del 21 al 23 de septiembre.

      La directora general de dicho organismo de comercio, Susana Duque dijo: "...lo que sabemos es que la cuarta ronda se pospuso para el 28 de septiembre, oficialmente está pospuesta".

      Sobre lo dicho en la mañana por la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, de que prácticamente la Casa Blanca subió el número de peticiones de 54 a aproximadamente 90, Duque dijo que no tienen detalle sobre ello.

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      En conferencia de prensa para presentar el 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, que organiza el Comce, en Nuevo León, del 27 al 29 de octubre, el vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Juan Pablo Castañón, dijo que, aunque hay pláticas bilaterales, el sector privado quiere que permanezca activo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

      Sobre lo dicho hace unos días por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que estaría cerca un acuerdo bilateral con México, Castañón dijo que lo que más "interesa es mantenerse en acuerdo trilateral...Seguimos con la visión trilateral porque fortalece la sinergia entre las 3 naciones".

      Recordó que "hace 8 años pasó más o menos lo mismo con un equipo similar de negociación, ellos tienen más interés entre las relaciones bilaterales que trilateral", pero la relación trilateral es necesaria, no se pueden separar como región.

      El presidente de Comce Noreste, Javier Cendejas, expuso que uno de los problemas que han enfrentado los exportadores e importadores en este año es la caída de los sistemas en las aduanas mexicanas.

      El problema es que falta un plan de contingencia para actuar, expuso que ya han sido cinco veces en este año en que se registra caída del sistema.

      "Una aduana lenta es como un arancel, es la quinta vez en el año que se cae el sistema y estamos muy abiertos en Comce nacional y Comce Noroeste en cómo apoyar de manera preventiva y no reactiva".

      Expuso que la vez pasada por fibra óptica y del 13 al 15 de septiembre se dijo que fue por falta de electricidad.

      Por otra parte, Duque expuso que este congreso tendrá como país invitado a Italia.

      El presidente del Comité Empresarial bilateral México-Italia del Comce, Lorenzo Vianello, dijo que hay mil 700 empresas con capital italiano en México, añadió que una parte importante son Pequeñas y medianas empresas (Pymes).

      Agregó que gran parte de esas empresas se establecieron para el mercado interno de México, entre las que están cafeterías, negocios de hospitalidad y comercios.

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