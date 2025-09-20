Congreso participó en el segundo Simulacro Nacional

El Congreso del Estado participó este viernes en el segundo Simulacro Nacional, ejercicio que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo. Aunque el cronómetro oficial marcó un desalojo en 2 minutos con 57 segundos, el tiempo final, registrado por medios de comunicación superó los tres minutos, lo que evidenció áreas de mejora en los protocolos de evacuación.

De acuerdo con el personal organizador, en el simulacro participaron alrededor de 180 personas, entre trabajadores y asistentes al recinto legislativo. Sin embargo, la asistencia real pareció menor. En la actividad también se contó con la presencia de cinco

diputados: Carlos Arreola Mallol, Nancy Jeanine García, Cuauhtli Badillo Moreno, Crisógono Pérez y Dolores Robles.

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, el Simulacro Nacional de Protección Civil, es obligatorio para entidades públicas y privadas como oficinas de gobierno, escuelas, empresas e industrias en México. Aunque para la ciudadanía y familias la participación es voluntaria, se busca fomentar la cultura de prevención y fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres, siendo una herramienta clave de planeación y un ejercicio que salva vidas.

La actividad formó parte de la jornada nacional de prevención que se realiza cada 19 de septiembre, fecha marcada por

dos siniestros: el sismo de 1985, considerado uno de los más devastadores en la historia del país, que dejó al menos 20 mil muertes y provocó miles de edificios colapsados en la Ciudad de México; y el de 2017, de magnitud 7.1, que sacudió nuevamente el centro del país y ocasionó daños y víctimas mortales.