Congreso subirá 13 mdp nómina por honorarios

De acuerdo con el tabulador de remuneraciones del Congreso del Estado para 2026, la inclusión de 17 nuevos empleados contratados bajo el esquema de honorarios asimilables le costará al Legislativo 13 millones de pesos, mientras que los 27 diputados tendrán un incremento acumulado de 2.1 millones de pesos el año próximo.

Una revisión del tabulador anexo al presupuesto de egresos para el año entrante, recién aprobado por los propios diputados, establece que los trabajadores contratados por honorarios pasarán de los 195 reclutados este año a 212 para 2026, es decir, 17 más.

El documento señala que esto representa un incremento de la nómina mensual para este tipo de empleados de 25.1 por ciento, pues pasará de los 4.3 millones de pesos pagados este año a 5.4 millones de pesos en el ejercicio entrante.

Al anualizarse esta erogación, el monto que el Congreso pagaba este año era de 51.7 millones de pesos. En 2026, el rubro aumentará a 64.8 millones de pesos, un incremento de 13 millones de pesos.

Por lo que respecta a los diputados, el monto anual previsto para sus dietas no cambia, pues se mantendrá en 47.7 millones de pesos que, divididos entre los 27 integrantes de ese poder, arroja un ingreso anual individual de un millón 584 mil 131.04 pesos.

Sin embargo, se beneficiarán de incrementos en las partidas de remuneraciones adicionales y especiales y el de otras prestaciones sociales y económicas.

Las primeras pasarán de 10.6 millones de pesos a 11.8 millones de pesos, en cifras anuales. Un alza de 11.1 por ciento.

Las segundas aumentarán de 3.2 millones de pesos a 4.1 millones de pesos, un crecimiento de 29.6 millones de pesos.

Esto implica un alza por estos dos conceptos de 13.9 millones a 16 millones de pesos.

Ya con estos aumentos, las remuneraciones totales de los legisladores pasarán de los dos millones 098 mil 973.63 pesos a los dos millones 178 mil 180.19 pesos.

De manera global, la nómina de los diputados crecerá de los 56.6 millones de pesos a los 58.8 millones de pesos.

Esto implica que cada legislador recibirá en 2026 79 mil 206.56 pesos más que este año.