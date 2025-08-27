Congreso suma tres meses de opacidad: C. O.

Otra vez, los diputados locales cumplen tres meses ocultando sus gastos, y no tienen para cuándo regularizarse, aseguró el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Señaló directamente a Héctor Serrano como el responsable de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, y porque no publica la relación de gastos y el estado que guarda el pago de salarios tanto de personal de base como de confianza, directivos y los propios diputados.

González Covarrubias explicó que el propio diputado Serrano ha sido una persona que desde que dirigía el Partido del Trabajo ocultaba los gastos tanto del propio instituto político.

El activista de la transparencia, explicó que es una vergüenza que los diputados sean los representantes populares y precisamente aquellos que dan el mal ejemplo a los ciudadanos para quienes elaboran las leyes.

Agregó que el artículo 84 de la Ley de Transparencia obliga a quienes deberían de ser el ejemplo, es decir los diputados, a publicar toda la relación de gastos en compras, insumos, servicios y pago de salarios.

González Covarrubias dijo finalmente que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no es un ejemplo a seguir, y en cambio pone entre dicho la integridad de los servidores públicos estatales.