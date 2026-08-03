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Valora FGE consecuencias jurídicas para procesadas por "Ley Serrano"

Se evalúa el impacto tras la eliminación del delito de manipulación ilícita de imágenes con IA

Por Rubén Pacheco

Agosto 03, 2026 12:01 p.m.
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María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

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      Luego que se suprimió el delito de manipulación ilícita de imágenes con inteligencia artificial (IA), habría que valorar las consecuencias jurídicas en contra de las dos mujeres procesadas por tal conducta, dijo María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Respondió lo anterior al ser cuestionada si los acuerdos obtenidos con las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo, quien trabaja en el ayuntamiento capitalino y la denunciante quedaron inválidos o ellas obtendrán una indemnización.

      "No bueno, ahí es una situación diferente. Es una derogación de artículos y habría que ver las consecuencias jurídicas", concluyó en breve entrevista.

      Aunque se le siguió cuestionando sobre el tema, evitó responder, dijo "gracias" y se retiró rodeada por su séquito de colaboradores de Comunicación Social y custodios de la Policía de Investigación (PDI).

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      Desde el pasado jueves entró en vigor la reforma que deroga el artículo 187 TER, así como el capítulo V denominado "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", y otros numerales del Código Penal del Estado, conocida como la "Ley Serrano", en alusión a su promotor, Héctor Serrano Cortés.

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