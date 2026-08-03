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Atan a poste a sujeto con huellas de tortura

Además, dejaron un mensaje y "ponchallantas" sobre el bulevar México-Laredo

Por Huasteca Hoy

Agosto 03, 2026 10:49 a.m.
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Atan a poste a sujeto con huellas de tortura
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre fue atado a un poste, en el acceso de la Subdelegación del IMSS de Ciudad Valles; estaba vivo y tenía huellas de tortura.

      Este lunes alrededor de las 6 de la mañana, hubo movilización policial en el bulevar México-Laredo, entre calle Pedro J. Méndez y bulevar Lázaro Cárdenas, tras el hallazgo de un hombre en un poste de alumbrado público, a un lado de la rampa de acceso a la Subdelegación del IMSS.

      Además varios automovilistas se fueron afectados por daños en sus vehículos, pues había ponchallantas en un tramo del bulevar México-Laredo. Y sobre el puente peatonal localizaron una manta, que posteriormente retiraron los policías.

      El hombre atado estaba vivo, pero presentaba múltiples lesiones, incluso mutilaciones en dedos de una mano, por lo que los uniformados lo bajaron y pidieron apoyo de socorristas.

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      Al lugar arribaron brigadistas de Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y con apoyo de una ambulancia de Protección Civil Municipal, lo trasladaron a un hospital.

      Mientras se llevaba a cabo el auxilio, y retiraban los artefactos metálicos, se cerró ese tramo del bulevar México-Laredo, y fue alrededor de las 7 de la mañana cuando reabrieron la circulación.

      Al respecto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó: La Guardia Civil Estatal (GCE), desplegó un operativo en el bulevar México - Laredo de Ciudad Valles, luego de que se localizara a una persona del sexo masculino lesionada, por lo que de inmediato, recibió atención por parte de los cuerpos de auxilio y fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

      Elementos de la corporación, en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, mantienen un dispositivo para la localización de las personas presuntamente involucradas en estos hechos, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE), tomó conocimiento del tema para emprender las investigaciones correspondientes.

      El hallazgo del hombre atado a un poste causó afectaciones en la circulación y daños a vehículos por los ponchallantas colocados en el bulevar México-Laredo. Las autoridades retiraron los objetos y mantienen vigilancia para garantizar la seguridad en la zona.

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