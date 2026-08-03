Continúan sin luz varias colonias de Pozos y Soledad
La tormenta de la tarde del domingo dañó instalaciones eléctricas; la CFE no responde
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Desde las 5 de la tarde del domingo, vecinos de Pozos y una amplia zona de Soledad de Graciano Sánchez permanecen a oscuras, tras afectaciones a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la lluvias.
La tormenta que afectó a toda la zona metropolitana, provocó daños en instalaciones eléctricas que según recuerdan los vecinos, eran reparados en pocos minutos o en horas.
Hay reportes de falta de energía en la zona de Las Mercedes, Los Silos, Los Molinos, Rancho Viejo, Prados de San Vicente Segunda Sección, Valle de Cactus, Villas de Cactus e incluso el fraccionamiento La Sierra.
Los vecinos refieren que el mayor problema se encuentra en sus refrigeradores, porque la comida se descompone.
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Tampoco pueden utilizar aparatos eléctricos y sus teléfonos celulares se mantienen sin energía. Hasta ahora no hay reporte oficial de la CFE.
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