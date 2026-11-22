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El Consejo Hídrico Estatal (CHE) exigió la clausura definitiva de las obras de un camino dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, al señalar que se realizaron sin autorización ambiental. También pidió investigar a quienes promovieron, financiaron y ejecutaron los trabajos, así como reparar integralmente los daños ocasionados al territorio.

Clausura temporal y falta de autorización ambiental

Según el posicionamiento del organismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso el 10 de noviembre una clausura temporal total, tras constatar que las obras carecían de autorización en materia de impacto ambiental. La afectación comprende aproximadamente 3.1 kilómetros de camino, de los cuales 732 metros fueron pavimentados, en una superficie de 2.17 hectáreas donde se realizaron trabajos de nivelación y compactación.

Impacto ambiental y riesgos para la Sierra de San Miguelito

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El CHE advirtió que la obra afecta al terreno ocupado y podría modificar el drenaje natural de la sierra, reducir la infiltración de agua e incrementar la velocidad de los escurrimientos pluviales, con posibles repercusiones en las partes bajas de la zona metropolitana. También alertó sobre la fragmentación de hábitats y el riesgo de que la apertura del camino facilite posteriores actividades extractivas, inmobiliarias o de ocupación territorial.

Además, cuestionó que una intervención de esta magnitud pudiera desarrollarse durante varias semanas dentro de un área natural protegida federal sin que las autoridades ambientales impidieran oportunamente los trabajos.

El CHE consideró insuficiente el cierre temporal impuesto y pidió que, una vez acreditadas las irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes, incluida la clausura definitiva.

Finalmente, la organización demandó esclarecer quién ordenó y financió las obras, cuál era su finalidad y de dónde provenía la maquinaria utilizada, además de investigar posibles omisiones de servidores públicos.