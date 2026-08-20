Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas
La consulta abordará temas como movilidad, vivienda, seguridad y participación ciudadana en San Luis Potosí.
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El Instituto Municipal de Planeación (Implan) realizará en septiembre una consulta dirigida a comunidades, pueblos, grupos y personas indígenas y afromexicanas con presencia en el municipio de San Luis Potosí, como parte del proceso para actualizar los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
La convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto y contempla versiones en mazahua, mixteca baja y otomí.
La consulta contempla 14 sedes entre el 1 y el 7 de septiembre, entre ellas el Centro Comunitario El Terremoto, Museo del Ferrocarril, Wenceslao, Los Magueyes, Plaza Aranzazú, El Vergel, Jardín de San Miguelito y Montecillo. Las actividades tendrán horarios distintos y estarán dirigidas a las comunidades de acuerdo con su presencia y lengua, además de incluir espacios interculturales.
Entre los temas que podrán plantear los participantes se encuentran la movilidad y accesibilidad, condiciones de vivienda y entorno cercano, seguridad, transporte público, espacios públicos y áreas verdes, territorio y participación ciudadana. El documento contempla aspectos concretos como banquetas, rutas y tiempos de traslado, accesibilidad al transporte, iluminación, parques, zonas de marginación, actividades económicas y culturales, así como mecanismos de participación ciudadana.
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Uno de los puntos relevantes de la convocatoria es que el Ayuntamiento reconoce la falta de traductores e intérpretes certificados en algunas variantes de las lenguas maternas presentes en la capital, por lo que implementará un esquema de apoyo comunitario. Las personas propuestas por las propias comunidades o que radiquen en el municipio podrán fungir como "traductores prácticos" y servir como enlace lingüístico y cultural durante el proceso.
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