UASLP da de baja a alumnos adictos

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En lo que va del año, se dio de baja a cuatro o cinco alumnos de diferentes facultades por consumir drogas dentro de las instalaciones universitarias, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Acciones de la autoridad

Afirmó que, en caso de identificar comercialización de sustancias ilícitas, la casa de estudios remite el asunto a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia por tratarse de la comisión de un delito.

Adujo que resulta imposible que las madres y los padres de familia dejen toda la responsabilidad a las instituciones de educación, porque ellos también comparten la formación y educación de los estudiantes. "La prevención empieza en familia", remarcó.

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Detalles confirmados

"Si detectamos la venta de drogas o el uso de drogas, se ataca inmediatamente. Hemos dado de baja a alumnos por consumir sustancias psicotrópicas en las instalaciones universitarias", concluyó.

El artículo 176 del Estatuto Universitario, precisa que las y los alumnos incurrirán en responsabilidad, entre otras cuestiones, cuando cometan acciones u omisiones contrarias a la moral, los derechos humanos y la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

En tanto, el numeral 178 complementa en el párrafo segundo que las sanciones pueden ser: amonestación o extrañamiento; suspensión hasta por un año de los derechos estatutarios, académicos o escolares; remoción de cargos, empleos o comisiones; inhabilitación; y expulsión definitiva.