UASLP da de baja a alumnos adictos
Quienes venden sustancias son denunciados a las autoridades
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En lo que va del año, se dio de baja a cuatro o cinco alumnos de diferentes facultades por consumir drogas dentro de las instalaciones universitarias, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Acciones de la autoridad
Afirmó que, en caso de identificar comercialización de sustancias ilícitas, la casa de estudios remite el asunto a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia por tratarse de la comisión de un delito.
Adujo que resulta imposible que las madres y los padres de familia dejen toda la responsabilidad a las instituciones de educación, porque ellos también comparten la formación y educación de los estudiantes. "La prevención empieza en familia", remarcó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles confirmados
"Si detectamos la venta de drogas o el uso de drogas, se ataca inmediatamente. Hemos dado de baja a alumnos por consumir sustancias psicotrópicas en las instalaciones universitarias", concluyó.
El artículo 176 del Estatuto Universitario, precisa que las y los alumnos incurrirán en responsabilidad, entre otras cuestiones, cuando cometan acciones u omisiones contrarias a la moral, los derechos humanos y la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
En tanto, el numeral 178 complementa en el párrafo segundo que las sanciones pueden ser: amonestación o extrañamiento; suspensión hasta por un año de los derechos estatutarios, académicos o escolares; remoción de cargos, empleos o comisiones; inhabilitación; y expulsión definitiva.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años
Pulso Online
La recaudación será destinada al cuero de rescate
"Prófugo, presunto agresor de Zahid"
Rubén Pacheco
El menor sufrió lesión medular completa tras ataque en taller mecánico en Satélite
UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus
Rubén Pacheco
El rector Alejandro Zermeño destacó que la universidad remite casos de comercialización a las autoridades