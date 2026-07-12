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Continúa la limpieza de rejillas pluviales en Pozos

Por Leonel Mora

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Continúa la limpieza de rejillas pluviales en Pozos
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      La Dirección del Agua de Villa de Pozos informó que se sigue trabajando en la limpieza y rehabilitación de rejillas pluviales como medida preventiva ante nuevos pronósticos de lluvia. En los recorridos por las colonias, se han detectado rejillas que llevaban cerca de 10 años obstruidas y sin mantenimiento básico.

      José Luis Blanc Martínez, titular de dicha oficina municipal, expresó que el programa de limpieza y rehabilitación de rejillas tiene carácter permanente y que se realiza con independencia de los trabajos que, por su cuenta, pueda hacer o no el organismo Interapas.

      El objetivo principal, resaltó el funcionario, es proteger a la población de inundaciones generadas por lluvia, pues con las rejillas desazolvadas se garantiza un flujo continuo y más rápido del agua hacia los cauces que permiten su desahogo, como el del río Españita.

      Esta semana, la Dirección del Agua atendió solicitudes de desazolve en la colonia Praderas del Real, donde se retiraron cantidades importantes de lodo, basura y diversos materiales que obstruían el libre paso del agua. Fue en este sector donde las y los vecinos comentaron que el sistema de alcantarillas no había recibido mantenimiento desde hacía más de diez años, situación que favorecía la acumulación de residuos y generaba problemas serios en cada temporada de precipitaciones.

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