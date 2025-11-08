Convocan a la unidad de los pueblos y comunidades indígenas

El titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Julio Hernández Miguel, hizo un llamado a la unidad de los pueblos originarios que habitan en la capital potosina, luego de que un grupo de representantes indígenas instalara un plantón frente al Palacio Municipal, para exigir respeto a sus derechos y la continuidad de los trabajos en su beneficio.

Durante una rueda de prensa, Hernández Miguel recordó que su designación como titular de la Unidad fue resultado de un proceso democrático, transparente y legal, realizado el pasado 12 de octubre, en cumplimiento a la sentencia interlocutoria emitida por el Tribunal Electoral del Estado. En dicho proceso, dijo, participaron representantes de los pueblos y comunidades indígenas, así como instancias como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos y Sociales de los Pueblos Indígenas del Estado.

Hernández Miguel aseguró que el proceso garantizó la representatividad de todas las etnias asentadas en la capital, entre ellas las comunidades Tének, Náhuatl, Mazahua, Mixteca Baja, Otomí, Wixárika, Xi’oi y Huachichil, y sostuvo que “no es necesario tomar las plazas para legitimar nuestra representatividad”.

El funcionario reiteró su invitación a los grupos inconformes para sumar esfuerzos y construir un plan de trabajo común, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas a favor de los pueblos originarios. “Queremos trabajar con una visión amplia, incluyente y sin discriminación, que mejore las condiciones de vida de nuestras familias”, subrayó.

Asimismo, presentó al equipo que integrará la Unidad, conformado por responsables de áreas como Educación y Cultura, Censo Indígena, Asuntos Jurídicos, Proyectos Productivos, Artesanía y Economía Cultural, y Salud Tradicional, y aseguró que todos los recursos destinados a los pueblos indígenas se ejercerán de manera institucional, clara y transparente.

Aseguró que la Unidad trabajará con “puertas abiertas” y en coordinación con todas las comunidades.

Finalmente, tanto el titular como otros representantes indígenas coincidieron en apostar al diálogo y al respeto como vías para resolver diferencias, descartando cualquier rompimiento interno. “La elección fue limpia y conforme a la ley; ahora debemos avanzar juntos por el bien de todos los pueblos originarios de San Luis Potosí”, afirmaron.