Yahir comparte efectos de enfermedad Hashimoto en La casa de los famosos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cynthia Klitbo no es la única que enfrenta un padecimiento médico dentro de "La casa de los famosos México", pues recientemente Yahir reveló que fue diagnosticado con la misma enfermedad que la actriz: tiroiditis de Hashimoto.

Durante una plática con Flor Vigna, Moisés Peñaloza y Arantza Ruiz, el intérprete compartió que recibió la detección hace un mes, por lo que actualmente se encuentra en un proceso de entender cómo la enfermedad afecta a su organismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que en ocasiones el Hashimoto le puede provocar momentos de cansancio y falta de energía, incluso cuando se encuentra activo: "Muchas veces estás con la pinche pila, wey, de que no haya ni qué, esa madre te manda a la lona". dijo el exacadémico.Aunque el cantante ha mostrado su faceta deportiva dentro del reality, reconoció que en ocasiones le resulta difícil animarse a entrenar debido a los efectos. "Para mí es nuevo, entonces no sé muchas cosas", comentó.La revelación ocurrió después de que los habitantes hablaran sobre algunos comportamientos de Klitbo, quien fue diagnosticada hace tres meses.Durante su estancia en el reality, Klitbo ha mostrado en distintas ocasiones falta de energía y también ha expresado su molestia por los alimentos que debe consumir debido a la dieta que sigue, pues en ocasiones le resulta difícil comerlos o hacerlo en los horarios establecidos.La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides, ubicada en la base del cuello y encargada de producir hormonas que regulan diversas funciones del organismo.De acuerdo con Mayo Clinic, en esta enfermedad el sistema inmunitario ataca por error la tiroides. Con el paso del tiempo, este proceso puede reducir su capacidad para producir hormonas y provocar hipotiroidismo.Cabe mencionar que el Hashimoto y el hipotiroidismo no son lo mismo. Hashimoto es una enfermedad autoinmunitaria que puede dañar la tiroides, mientras que el hipotiroidismo ocurre cuando esta glándula no produce suficientes hormonas.Entre los síntomas que pueden presentarse cuando Hashimoto provoca hipotiroidismo están la sensibilidad al frío, fatiga, somnolencia, piel seca, estreñimiento, debilidad o dolor muscular, depresión, problemas de memoria y concentración, rostro hinchado, uñas quebradizas y caída del cabello.Sin embargo, no todas las personas presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad.Los problemas relacionados con la función de la tiroides también pueden afectar la salud reproductiva. En las mujeres pueden presentarse alteraciones en el ciclo menstrual, dificultades para ovular y problemas de fertilidad. En los hombres, el hipotiroidismo puede relacionarse con disminución de la libido, problemas de erección y alteraciones en la producción de espermatozoides.