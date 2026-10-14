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Municipio y colectivos acuerdan crear Dirección de Movilidad

La nueva dependencia aún deberá pasar por el análisis y la aprobación del Cabildo

Por Rolando Morales

Octubre 14, 2026 02:08 p.m.
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Municipio y colectivos acuerdan crear Dirección de Movilidad
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      La creación de una Dirección de Movilidad con presupuesto propio, la asignación de recursos para ciclovías y el fortalecimiento de los cruces seguros forman parte de los acuerdos establecidos entre colectivos de movilidad y la Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante una reunión realizada el 13 de octubre.

      Los compromisos quedaron asentados en una minuta firmada por los participantes, aunque el proyecto de la nueva dependencia todavía deberá pasar por el análisis y la aprobación del Cabildo.

      De acuerdo con los acuerdos alcanzados, la propuesta contempla que la Dirección de Movilidad dependa directamente de la Presidencia Municipal y deje de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de contar con presupuesto propio y tres subdirecciones. También se plantea derogar las funciones que actualmente tiene la SSPC en materia de movilidad y crear un comité técnico y un Observatorio Ciudadano de Movilidad.

      Otro de los compromisos es fortalecer el programa de Cruces Seguros mediante acciones como la instalación de semáforos inteligentes, tomando como referencia el existente en el cruce de las avenidas Reforma y Carranza. Para avanzar en esta propuesta, se solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano un plano con la ubicación de los cruces seguros, mientras que los participantes acordaron revisar el documento presentado por la sociedad civil sobre seguridad vial.

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      En materia presupuestal, la minuta establece que se contemplen recursos para la operación de la nueva Dirección de Movilidad durante 2027, así como una partida para ciclovías. También se acordó elaborar un cronograma para cumplir los compromisos, en el que se especifiquen los presupuestos y las personas responsables de ejecutar las acciones relacionadas con ciclovías y cruces seguros. Además, se programó una reunión con las direcciones de Desarrollo Urbano e Ingresos para revisar la normatividad, el presupuesto y las medidas de movilidad.

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      La propuesta deberá presentarse ante las comisiones del Cabildo para su análisis y aprobación, con la intención de llevarla al pleno entre noviembre y diciembre. Entre los asistentes estuvieron la secretaria general del Ayuntamiento, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, los regidores Edgardo Jasso Puente y Rubén Omar Larraga Benavente, así como integrantes de colectivos ciudadanos.


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