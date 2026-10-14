Hasta 2027 se resolverían fallas en acueducto El Realito

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Para finales de diciembre próximo, se obtendrán resultados del diagnóstico de factibilidad sobre la operación del acueducto de la presa El Realito, estimó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Contextualizó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), autorizó una partida de 20 millones de pesos destinados a la realización de estudios especializados en la infraestructura hídrica.

Complementó que dicha institución lleva a cabo el proceso de licitación para contratar estudios, bajo un esquema del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a fin de identificar alternativas técnicas, financieras y jurídicas.

Añadió que se considera la revisión del contrato de prestación de servicios vigente con Aquos El Realito, S.A. de C.V. por las fallas continuas en el ducto, los desperfectos en el sistema eléctrico; la planta potabilizadora y el esquema de bombeo.

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Admitió que la posible rescisión implicaría una gran inversión para el Gobierno del Estado, debido a las cláusulas del contrato, sin embargo, pueden considerarse otras opciones como la modificación de convenios "para que no sea de una manera tan ventajosa".

"Hace tres semanas este diagnóstico generó la visita físicamente en el sitio, y nosotros independientemente de esto, estamos trabajando en la alternativa de la reparación del ducto", aseveró.