Estancado el proyecto municipal "Cruces Seguros"

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A más de un año de que el Cabildo de San Luis Potosí aprobó el programa Cruces Seguros, la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte terminó sin un calendario de intervenciones, porcentajes claros de avance ni un desglose puntual de lo realizado en los 13 puntos considerados prioritarios.

El propio regidor presidente de la comisión, Jorge Zavala, recordó que el acuerdo fue aprobado en 2025 y vinculó a las áreas de Seguridad y Protección Ciudadana, Obras Públicas, Comunicación Social y Tesorería para su cumplimiento.

Durante la sesión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, presentó un recuento de acciones y proyectos relacionados con los cruces, pero buena parte de las intervenciones expuestas permanecen como trabajos proyectados, presupuestados o pendientes.

Entre ellos mencionó la Zona 30 en el entorno de la Alameda Juan Sarabia, acciones en el Distribuidor Juárez, Chapultepec, Glorieta de Morales, Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga, Sierra Leona, Himno Nacional y Avenida Industrias, así como Salk y Calzada de Guadalupe.

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