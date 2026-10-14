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Frena Conagua desfogue de la presa San José

Aunque la presa San José tiene buen nivel, las presas El Peaje y El Potosino presentan llenados insuficientes para la sequía.

Por Rubén Pacheco

Octubre 14, 2026 02:46 p.m.
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Frena Conagua desfogue de la presa San José
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      Aunque la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) propuso mantener el desfogue de la presa San José, se determinó ya no realizarlo, porque otros embalses metropolitanos no tienen suficiencia de reposición para atender la temporada de sequía y estiaje del próximo año, informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Precisó que el planteamiento formal surgió del Gobierno del Estado, derivado que el cuerpo de agua registra un nivel del 97.5 por ciento de su capacidad.

      Expuso que, aunque la última semana existió presencia de lluvias, la región serrana de la zona centro del estado no reportó una captación considerable.

      Es decir, las presa El Peaje alcanzó un llenado del 76 por ciento y El Potosino a un 65 por ciento, porcentajes insuficientes para enfrentar la sequía y el estiaje del 2027, complementó.

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      "Hemos decidido con toda responsabilidad, no sacarle agua a la presa San José... porque no tenemos la capacidad en las presas que, es El Peaje y El Potosino que previmos para estas fechas", explicó.

      Remarcó que no existe déficit de abasto de agua en la infraestructura hídrica, sin embargo, es necesario mantener un ahorro mientras las citadas presas no aumenten su capacidad para compensar la pudiera desfogarse de la San José y no existen pronósticos de más lluvias.

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