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Crearán escultura en homenaje a Don Kiro

Por Flor Martínez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Crearán escultura en homenaje a Don Kiro
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      El cronista municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Amado Juan Sánchez Cabrera, informó que apoyará y dará asesoramiento en el proyecto para elaborar una escultura en honor a Don Kiro, originario del Huizache, pero reconocido por su influencia en el campo, particularmente en la comunidad de Cándido Navarro, que es donde se ubica su rancho y cuya estatua será fabricada con llaves donadas por la ciudadanía. 

      Para ello, se instalaron centros de acopio donde la población puede entregar este material. El funcionario explicó que las llaves utilizadas deberán ser de un tipo específico, ya que el metal con el que están fabricadas permite obtener una aleación adecuada que se fundirán para la elaboración del monumento. 

      Indicó que mezclar otros materiales podría afectar la calidad de la pieza. Señaló que la meta es reunir alrededor de 500 kilogramos de llaves, por lo que invitó a la población a participar con la cantidad que desee aportar, desde una sola llave hasta varios kilogramos. 

      Añadió que aún no se ha definido quién será el escultor encargado de realizar la obra, ya que continúa la búsqueda de la persona con el perfil más adecuado para desarrollar el proyecto. 

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      Asimismo, indicó que la intención es reunir el material requerido al concluir el periodo de acopio para iniciar posteriormente el proceso de elaboración de la escultura.

      Respecto a su ubicación, precisó que el monumento permanecerá en Rancho Don kiro, al tratarse del lugar de origen del personaje, con el propósito de fortalecer la identidad del municipio y continuar impulsando actividades culturales, artesanales, ecuestres y de exhibición que se realizan en ese espacio.

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