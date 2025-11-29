logo pulso
SLP

Crece 13% la cifra de repatriados desde E.U.

Se esperaba que la cantidad fuera superior advierte Hernández Segura

Por Rubén Pacheco

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Crece 13% la cifra de repatriados desde E.U.

Las repatriaciones de connacionales radicados en Estados Unidos aumentaron 13 por ciento en lo que va del 2025, en comparación con el mismo período del 2024, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Precisó que el año pasado se documentaron 3 mil 100 personas originarias de San Luis Potosí expulsadas de territorio estadounidense. En tanto, hasta lo que va del 2025 se registran 3 mil 512 repatriaciones.

Es decir, en este año el gobierno del presidente Donald Trump expulsó a 412 potosinos más, equivalente a un aumento del 13 por ciento.

En entrevista, el funcionario estatal catalogó el incremento como un indicador “bastante mínimo”, pues las estimaciones al inicio del año preveían un aumento superior al reportado actualmente.

Expuso que los ciudadanos regresaron principalmente a la capital potosina, distribuida en las delegaciones de La Pila, Bocas y estadísticamente se considera a Villa de Pozos, así como Rioverde, Matehuala, Salinas de Hidalgo, Ciudad Valles y Tamazunchale.

“Se aplican los protocolos de identidad al momento de darles la seguridad en cuanto son repatriados. Regularmente y lo sabemos, llegan sin ningún documento nuestros paisanos y se les acerca al Registro Civil”, remató.

