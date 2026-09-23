Creció SLP en 67 mil habitantes en cinco años

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San Luis Potosí pasó de 2 millones 822 mil 255 habitantes en 2020 a 2 millones 889 mil 524 en 2025, un incremento de poco más de 67 mil personas en cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la presentación de los resultados, el coordinador estatal del INEGI, Arturo Ramos Miranda, informó que el levantamiento se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con una muestra de 268 mil viviendas en los 59 municipios de San Luis Potosí, donde participaron mil 350 entrevistadores. A nivel nacional fueron visitadas 7.3 millones de viviendas por 44 mil 500 entrevistadores.

Con esta cifra, San Luis Potosí se mantiene como la vigésima entidad más poblada del país. A nivel municipal, San Luis Potosí concentra 771 mil 315 habitantes (26.76%) de la población total de la entidad, mientras que Soledad de Graciano Sánchez cuenta con 350 mil 401 (12.16%) y Villa de Pozos con 170 mil 650 (5.92%), entre los tres municipios concentran la mayor cantidad de habitantes, mientras que municipios como Lagunillas cuenta con 5 mil 281 (0.18%), San Nicolás Tolentino con 4 mil 344 (0.15%) y Armadillo de los Infante con 4 mil 136 (0.14%); se encuentran entre los municipios con menor población.

Los resultados también muestran cambios en la estructura demográfica del estado. En 2025, 52.2 por ciento de la población son mujeres y 47.8 por ciento hombres, mientras que la edad promedio aumentó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025. De acuerdo con la información presentada por el INEGI, este comportamiento se relaciona con una menor presencia de nacimientos dentro de determinados grupos de edad, lo que refleja una modificación gradual en la composición de la población potosina.

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Finalmente, otro dato relevante revelado por la encuesta es el conteo de la población en viviendas particulares habitadas y la tasa de crecimiento promedio anual en San Luis Potosí.