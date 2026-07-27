Recibe CEDH más quejas contra los polis municipales

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Matehuala.- La IV Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que en la región Altiplano se han recibido 13 quejas por abusos atribuidos a diversas corporaciones policiales municipales, aunque la mayoría de ellas corresponden al municipio de Matehuala.

Las inconformidades que con mayor frecuencia se presentan contra las corporaciones policiacas están relacionadas con presuntas detenciones arbitrarias, lesiones y actos de molestia que no fueron debidamente fundados ni motivados por la autoridad, conductas que son investigadas por la Comisión para determinar si constituyen violaciones a los derechos humanos.

Estas quejas se han presentado a lo largo de 2026 y, de acuerdo con la IV Visitaduría, han disminuido en comparación con las registradas durante 2025, asimismo, se hizo un llamado a la población para que, si considera que sus derechos humanos fueron vulnerados por alguna corporación policiaca, acuda a presentar la denuncia correspondiente ante la CEDH, ya que en muchos casos las personas afectadas no formalizan sus quejas.

La IV Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reiteró que toda persona que considere vulnerados sus derechos humanos por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos puede presentar una queja ante este organismo.

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