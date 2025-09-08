Critican pavimentación de camino a Santa Rita

La pavimentación del camino a Santa Rita sigue dando de qué hablar a la población de Villa de Pozos, sobre todo en cuanto a la calidad y durabilidad de la carpeta asfáltica. Mientras tanto, autoridades municipales afirman que sí se avanza en esta obra y en el rescate de otras vialidades complementarias.

En su perfil de Facebook “Municipio de Villa de Pozos”, que prácticamente es el único medio de comunicación con la población, el gobierno poceño publicó el 28 de julio pasado un video promocional del arranque de las obras de rehabilitación de la ruta hacia Laguna de Santa Rita. Desde esa fecha, la publicación ha generado 21 mil vistas; 100 comentarios y 196 reacciones en su mayoría de “me divierte” y “me gusta”.

En los comentarios, muchos reclaman que se haya retirado todo el pavimento de la avenida, en ambos sentidos, en lugar de trabajar por tramos para no ahogar la movilidad. Otros expresan dudas sobre la calidad de los materiales usados en la pavimentación, la ausencia de técnicas como aplicar mortero asfáltico para evitar futuras filtraciones de humedad y, por ende, el regreso de los hundimientos y baches.

También se critica lo que llaman “una evidente falta de planeación y cronograma de obra”, así como las afectaciones a numerosos negocios y a los tiempos de traslado de quienes laboran en la Zona Industrial.

A su vez, el Concejo Municipal asegura que ya hay avances en la instalación del asfalto en el camino a Santa Rita y anunció la próxima entrega de vialidades como Los Castillo, en la colonia Los Olivos, que mejorará la conexión del camino a Santa Rita con la cabecera municipal, así como la calle Los Ángeles, en la colonia El Palmar.