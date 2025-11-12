logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Fotogalería

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vigilará PC los negocios en donde venden series

Por Flor Martínez

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A

Ante el inicio de la venta de adornos navideños en diversos establecimientos, principalmente series de luces navideñas, la dirección de Protección Civil Municipal intensificó las revisiones a comercios con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con fallas eléctricas o incumplimiento de medidas de seguridad.

El titular de la dependencia, Martín Bravo Galicia, informó que desde la semana pasada comenzaron las inspecciones en distintos puntos del municipio, principalmente en centros comerciales y tiendas de alta afluencia, como parte del operativo decembrino.

“Por la temporada se realizan inspecciones preventivas, sobre todo en establecimientos que colocan adornos y luces navideñas. Buscamos garantizar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones y que se cumplan los dictámenes de seguridad correspondientes”, explicó.

Entre los lugares revisados se encuentra una tienda Waldo’s, donde se detectó la falta de un dictamen eléctrico y estructural. Se le dejó  se le dejó un apercibimiento y un sello de suspensión parcial, con un plazo de 72 horas para regularizar su situación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se informó que la empresa Apelsa también fue objeto de una suspensión parcial, debido a que no contaba con su programa interno actualizado de protección civil. Aunque la compañía cumple con medidas de seguridad básicas, se le requirió actualizar dictámenes eléctricos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Necesario, evaluar labor de la CEDH
Necesario, evaluar labor de la CEDH

Necesario, evaluar labor de la CEDH

SLP

Samuel Moreno

Gama Basarte considera que antes de aprobar el presupuesto 2026, hay que conocer la eficiencia del organismo

Serrano apoya la propuesta “Arreola”
Serrano apoya la propuesta “Arreola”

Serrano apoya la propuesta “Arreola”

SLP

Samuel Moreno

Culpa Ayuntamiento a la Conagua, por el bloqueo y protesta
Culpa Ayuntamiento a la Conagua, por el bloqueo y protesta

Culpa Ayuntamiento a la Conagua, por el bloqueo y protesta

SLP

Rolando Morales

El alcalde Enrique Galindo descartó que la policía municipal haya incurrido en represión

Vigilará PC los negocios en donde venden series
Vigilará PC los negocios en donde venden series

Vigilará PC los negocios en donde venden series

SLP

Flor Martínez