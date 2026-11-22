¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Que el 85% de las y los internos del sistema penitenciario estatal se encuentre procesado, se debe a la conveniencia de los imputados, es decir, buscan llevar su proceso penal con lentitud, dijo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Hasta el décimo mes del 2026, el 85% de la población privada de la libertad en los penales de San Luis Potosí, se encontraba en condición de procesada, es decir, sin recibir sentencia condenatoria, según datos del gobierno federal.

El mandatario estatal adujo que las personas encarceladas bajo proceso aplican este tipo de medidas a través de su defensa, porque temen que "se les venga una acumulación de años en prisión".

Gallardo Cardona reportó que en septiembre de 2021 la administración actual recibió un sistema carcelario con una población de 2 mil 200 personas encarceladas y en la actualidad la cifra ronda alrededor de 5 mil personas privadas de la libertad (PPL).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De ellas, cerca del 80% ingresaron por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y el 20% restante por delincuencia organizada, homicidio doloso y otros delitos del catálogo penal, subrayó.

"No se debe ver como que si no hay sentencia, se tienen que ir, por el contrario, tiene que apresurar el Poder Judicial para generar sentencias. Eso es porque hay mucha gente que tiene sus procesos o ha llevado sus procesos o le conviene llevar sus procesos lentamente", concluyó.