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Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego

Los ataques en el golfo Pérsico han puesto en riesgo la tregua firmada en junio

Por EFE

Julio 10, 2026 09:42 a.m.
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Donald Trump / Foto: Archivo

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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

      Donald Trump confirma negociaciones con Irán pese a fin del alto el fuego

      "La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", dijo Trump en su red Truth Social.

      Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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      Ataques recientes en golfo Pérsico afectan alto el fuego

      Pero los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.

      Teherán sostiene que las acciones estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado, mientras que Trump fue más allá y dio por acabado el alto el fuego.

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