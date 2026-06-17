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Se adelantan vacaciones; el 25 de junio, último día de clases

El gobernador Gallardo explica que la decisión considera condiciones climáticas extremas en la región huasteca

Por Rubén Pacheco

Junio 17, 2026 12:01 p.m.
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Se adelantan vacaciones; el 25 de junio, último día de clases
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      Como se había adelantado, este día la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), determinó que el próximo 26 de junio concluirá el ciclo escolar 2025-2026 de educación básica en las cuatro zonas del estado.

      Así lo informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que ese día habrá reunión de Consejo Técnico, por ende, el alumnado acudiría a su último día de clases el 25 de junio.

      El mandatario estatal expuso que, en el caso de la región Huasteca, existen diversos aspectos a considerar, por ejemplo, movilizar familias por el incremento del nivel de los ríos y el aumento de las temperaturas.

      "Ya tuvimos revolución que decían por qué nada más unos y otros no, entonces se optó que fueran las cuatro zonas del estado para la salida", comentó.

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