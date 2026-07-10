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Temen inundación en Palma de la Cruz

Urge realizar trabajos de desazolve ante falta de limpieza del río Santiago

Por Flor Martínez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Temen inundación en Palma de la Cruz
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      El titular de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de Soledad, Octaviano Velázquez Castro, advirtió que la comunidad de Palma de la Cruz podría estar en riesgo de inundación debido a la falta de limpieza del cauce del Río Santiago y del canal donde confluyen las aguas provenientes del Tanque Tenorio, por lo que consideró urgente realizar trabajos de desazolve antes de que incrementen las lluvias o se efectúen desfogues de la presa San José.

      El funcionario señaló que actualmente el cauce presenta una importante acumulación de maleza, basura, troncos, polines, varillas y otros materiales que obstaculizan el paso del agua, debido a la obra de ampliación del Río Santiago que quedó suspendida, situación que podría provocar un taponamiento e incrementar el nivel del río. 

      Explicó que en este punto se unen las corrientes del Tanque Tenorio y del Río Santiago, lo que aumenta considerablemente el caudal durante la temporada de lluvias, dijo que, si el canal permanece obstruido, las primeras zonas afectadas serían Palma de la Cruz y comunidades agrícolas cercanas.

      El funcionario afirmó que la responsabilidad de realizar estas labores sería de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), ya que se requiere maquinaria especializada para retirar el material acumulado. 

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      Lo anterior al señalar que los ejidatarios no cuentan con el equipo necesario para ejecutar este tipo de trabajos, por lo que la intervención oportuna correspondería a la autoridad estatal.

      Asimismo, señaló que la limpieza debió realizarse antes del incremento de las lluvias, cuando las condiciones permitían intervenir con mayor facilidad, pues de lo contrario el riesgo aumentará conforme continúen las precipitaciones.

      El director explicó que, aunque las lluvias recientes no han representado un peligro inmediato, el escenario cambiaría si se realizan desfogues de la presa San José, ya que el Río Santiago no tendría la capacidad suficiente para conducir el volumen de agua debido a las obstrucciones existentes.

      Añadió que, además de Palma de la Cruz, otras comunidades como La Tinaja también podrían resultar afectadas, principalmente las zonas de cultivo de temporal, donde el exceso de agua ocasionaría pérdidas en las cosechas.

      Finalmente, informó que durante una reunión con ejidatarios se planteó gestionar una reunión con las autoridades responsables para solicitar la limpieza del cauce y prevenir afectaciones durante la presente temporada de lluvias.

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