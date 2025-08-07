Dan atención a mamá de niño marista abusado

Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha brindado atención a la mamá de un niño, quien denunció haber sufrido abuso sexual dentro de un colegio particular de la capital potosina, reviró María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Derivado que desde septiembre de 2024, un alumno del grupo especial del Instituto Marista, fue víctima de agresión sexual dentro del plantel por parte de otro estudiante, la madre del infante denunció que la investigación ministerial no reporta avances.

La fiscal general refirió que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, existen grupos etarios que no pueden ser sujetos de una detención, por lo tanto, son inimputables.

Matizó que independientemente de ello, la propia legislación dispone de mecanismos para generar las condiciones de acceso a la justicia de las víctimas "que de están siguiendo", añadió.

"Hemos estado trabajado sobre eso la Unidad Especializada en Adolescentes, dependiente de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha dado seguimiento y le dado atención a la madre", aseveró.

Este tipo de casos han derivado en Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), en cuyos asuntos se hace hincapié de las omisiones de los docentes para prevenir bullying o agresiones sexuales entre infantes.