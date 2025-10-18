Dan baja a más de 6,700 bienes muebles del Cobach

El Congreso del Estado autorizó al Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, (Cobach) la desafectación y baja de 6,715 bienes muebles del dominio público que serán destruidos por encontrarse en condición de inutilidad o fuera de servicio.

La disposición quedó asentada en el Decreto 0288, publicado este jueves 16 de octubre en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”*, en el cual se detalla que el procedimiento se aplicará a mobiliario escolar, equipo de oficina y material informático que data, en algunos casos, de más de tres décadas de antigüedad.

Entre los artículos enlistados se encuentran mesabancos, sillas de paleta, pizarrones, escritorios, equipos de cómputo, proyectores, instrumentos musicales y aparatos de laboratorio, distribuidos en distintos planteles del subsistema educativo.

De acuerdo con el decreto, los bienes serán dados de baja mediante la modalidad de destrucción, conforme al procedimiento previsto por la Ley de Bienes del Estado y las normas internas del Cobach, con el objetivo de liberar espacio y garantizar una administración eficiente del patrimonio institucional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La medida, refrendada por el Gobierno del Estado, permitirá al Colegio de Bachilleres sustituir mobiliario obsoleto y renovar equipamiento académico en los próximos ejercicios presupuestales.

El documento fue expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura y señala que la desafectación se realizó luego de verificar el estado físico y funcional de los bienes, determinando su imposibilidad de reparación o reutilización.

Con esta acción, el Cobach busca modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones materiales en beneficio del alumnado potosino.