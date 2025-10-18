logo pulso
Trabajan en derechos de menores ante conflictos de familia

La sociedad debe ser consciente de la individualidad y capacidad de los niños para expresarse

Por Samuel Moreno

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Trabajan en derechos de menores ante conflictos de familia

La diputada local Gabriela López Torres, alertó sobre la necesidad de reforzar la protección de los derechos de los menores en situaciones de conflicto familiar en San Luis Potosí, especialmente en casos de sustracción parental. Señaló que, aunque la violencia en estas situaciones puede afectar a ambos géneros, las estadísticas muestran que las mujeres son las más afectadas cuando sus hijos son retenidos por el otro progenitor.

En la entidad ya se reconoce legalmente la violencia vicaria, un fenómeno en el que los hijos son utilizados como medio para afectar a la madre. López Torres enfatizó que este tipo de prácticas, vulnera el derecho de los menores a convivir con ambos padres y que la sociedad debe ser consciente de la individualidad y capacidad de los niños para expresar sus deseos y opiniones.

La legisladora destacó que se trabaja en la armonización de los juicios orales en materia familiar, que incluirá protocolos para que los menores sean escuchados en audiencias adecuadas a su edad y comprensión, evitando espacios que puedan resultar intimidantes o traumáticos. Estas reformas buscan garantizar que las decisiones judiciales se tomen considerando la salud emocional de los niños y promoviendo su bienestar durante procesos de separación o divorcio.

