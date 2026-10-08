Dan mantenimiento a recintos culturales

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En la actualidad, se llevan a cabo tareas de mantenimiento y remozamiento en diferentes inmuebles culturales,informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado.

Describió que las reparaciones se realizan en el teatro de la Paz y en las Casas de Cultura Manuel José Othón y Julián Carrillo. En estos últimos inmuebles, se colocará impermeabilizante y pintura, debido al desgaste que presentan diversas superficies y techos, añadió.

Aseguró que dichas instalaciones no presentan riesgo de colapso de techos, paredes u otra infraestructura, de acuerdo con la actualización del dictamen de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Especificó que, en el teatro se cambiarán tramoyas y la consola de sonido, a fin de

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generar mayor competitividad frente a otros espacios de la capital potosina.

Reconoció que, aunque se trata de uno de los cuatro teatros más importantes del país, las empresas dedicadas a la promoción y realización de puestas en escena, optan por la contratación del teatro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

"Hoy con la belleza que tenemos del teatro y ya con las condiciones que estamos considerando, ustedes han visto que ya tenemos muchas obras. Antes de que llegáramos ni siquiera había directora y prácticamente teníamos dos obras desde junio hasta diciembre", remató.