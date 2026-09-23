De historias desgarradoras a la construcción de paz

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La distancia fue lo de menos. La idea era mostrar la agenda para la construcción nacional de la paz que incluye historias desgarradoras como las que viven madres buscadoras, o las del alto grado de impunidad y el alza escandalosa de reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.

A unos días de que el papa León XIV recibió la agenda mexicana, la responsable de informar al pontífice, Ana Paula Hernández Romano, coordinadora Nacional del Diálogo Nacional por la Paz, visitó San Luis Potosí.

"México es un territorio dificilísimo para las madres buscadoras porque tienen que tomar en sus manos la búsqueda, integrar expedientes, darles seguimiento y otras labores que el Estado abandonó", advirtió.

Luego de entrevistarse con León XIV y de convivir con los sacerdotes, diáconos y misioneros de la Asamblea Diocesana de Pastoral que se desarrolló en San Luis Potosí, la también académica y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo que el pontífice recibió una agenda basada en la visión aportada por más de 16 mil personas a lo largo de más de mil conversatorios y 50 foros acerca de la seguridad, la justicia y el tejido social.

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Los datos difundidos en el Día Internacional de la Paz, incluyen a San Luis Potosí y ya hay un grupo organizado para contrarrestar los efectos de la demora en la justicia restaurativa, para buscar que la sociedad se organice para prevenir y propiciar condiciones de reconciliación y reconstrucción social.

CON LO QUE SE CUENTA

Hernández Romano informó que México cuenta con alrededor de 50 equipos territoriales de construcción de paz, durante la conferencia magistral que impartió por invitación del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Dijo que la agenda busca poner a las víctimas de la violencia en el centro de la mirada, pero sobre todo entre las juventudes.

En el caso de víctimas, precisó que la agenda incluye desaparición forzada, narcotráfico o cualesquiera de las consecuencias de la criminalidad.

Hasta ahora, la agenda ha sido más visible con los colectivos de madres buscadoras, porque son las más organizadas.

Explicó que se ha encontrado con muchos sectores desde diferentes iglesias hasta empresarios, universidades, madres buscadoras y colectivos que de manera progresiva se van sumando a la estrategia de construcción de paz del país.

EL ESCENARIO DIFÍCIL DE

LAS BUSCADORAS

La revictimización para las madres buscadoras comienza cuando el Estado es omiso a apoyarlas en su búsqueda y ni siquiera se involucra. Ellas hacen el trabajo en físico y el de inteligencia para localizar a sus seres queridos.

Ellas son las que se trasladan los cuerpos a sus lugares de origen por cuenta propia, integran expedientes de los resultados de la búsqueda o en su caso del proceso, son ellas quienes dan seguimiento a todos los asuntos que se derivan de la búsqueda y se involucran en todo aquello en lo que no reciben apoyo.

Una segunda revictimización viene cuando se les señala socialmente. No hay procesos de justicia restaurativa y tampoco un mecanismo para integrarlas, abrazarlas y apoyarlas por lo que se quedan a la deriva.

La tercera revictimización que ubica la especialista, es el hecho de que muchas de las madres buscadoras quedan expuestas y desprotegidas, a tal grado que fallecen a manos del crimen organizado, porque a las bandas criminales no les gusta que busquen en "sus territorios" a sus hijos.

En ocasiones pueden estar vinculadas a estructuras más formales que el crimen, que también buscan que un hecho no se esclarezca, lo que implica espacios y redes de macrocriminalidad a las que se enfrentan.

LA MACROCRIMINALIDAD

Y LA IMPUNIDAD

Acerca de la macrocriminalidad y la impunidad, la representante nacional del Diálogo Nacional por la Paz explica que todos los investigadores de la incidencia delictiva, refieren una impunidad de 97 por ciento por antecedentes multifactoriales.

Este clima de desconfianza crea el escenario perfecto para el aumento de la criminalidad, se recrudecen las redes de macrocriminalidad y se profundiza el escenario donde la conducta delictiva ni siquiera pasa por una denuncia.

DE 175 MIL A 220 MIL

RECLUTADOS POR EL CRIMEN

En el escenario que la representante plantea como parte de la agenda presentada al Papa León XIV, advierte el alto riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo por la incidencia de agresiones o conductas de omisión que provienen de autoridades de todos los niveles de gobierno.

Se refirió en particular a una investigación que data de hace dos años, producto del investigador académico Rafael Prieto Curiel, en el sentido de que este río revuelto empeora con el escenario del reclutamiento de personas para involucrarlas en el crimen organizado. La investigación también se refiere a esos vínculos forzados de los criminales, que luego llevan a la desaparición.

El estudio ubica datos críticos de 2022, en los que había 175 mil personas reclutadas por el crimen organizado y para 2027 ya serán 220 mil personas. La cifra representa un aproximado de medio millar de jóvenes reclutados por semana.

Esos jóvenes reclutados dejan de tener como actividad principal su escuela, su trabajo o pierden hasta la conciencia para su autocontrol.

El Diálogo Nacional por la Paz consiste en ver qué se puede hacer por la comunidad, ya sea como parroquias, como comunidades escolares, en el establecimiento de redes vecinales o en diferentes grupos que ayuden en el bien común.

Uno de los aspectos importantes que considera intervenir con los grupos organizados es el cuidado de niños y adolescentes, de manera que imaginen y procuren un país habitable.

SAN LUIS POTOSÍ

Luego de la Asamblea Diocesana de Pastoral, donde participó por invitación del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, recordó que la comunidad se viene creando sin distingo de religiones o de grupos.

Para ella, los foros del dolor a la paz como el organizado en el Templo del Sagrario a principios de 2026, es un trabajo indispensable para la justicia restaurativa y la reconstrucción social.

Dijo que es muy necesario la intervención, para trabajar sobre los hechos del pasado, pero que siguen doliendo en el presente, de manera que lo mínimo que se busca es la reconciliación social, el trabajo en comunidad y ubicar a los nuestros en un mejor lugar y un mejor país.