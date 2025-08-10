logo pulso
“Debe AN buscar mejores candidatos”

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
“Debe AN buscar mejores candidatos”

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), David Azuara Zúñiga, reconoció que los resultados obtenidos por su partido en las pasadas elecciones no fueron favorables y urgió a realizar una autocrítica interna para evitar repetir los mismos errores en los próximos comicios de 2027.

En entrevista, el legislador recordó que, según encuestas, el PAN figura como tercera fuerza política en el estado, por debajo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que obtuvo alrededor del 16 por ciento de las preferencias. “El partido político que no conoce sus resultados está condenado a repetirlos. Ganamos tres alcaldías de 58, ganamos dos diputaciones locales de 15, perdimos prácticamente seis diputaciones federales, sólo se ganó una. Es la primera vez en la historia que el Partido Acción Nacional pierde el Senado”, señaló.

Azuara consideró que es necesario analizar quiénes son los perfiles que están trabajando al interior del partido y fortalecer la cercanía con la ciudadanía. “No son buenos los números que se han estado entregando y hay que poner atención para que no ocurra esto en el 27, hay que tomar en cuenta a los ciudadanos para no cometer los mismos errores que cometimos en las pasadas elecciones”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre si una de las fallas fue la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado afirmó que más allá de criticar coaliciones, lo importante es sumar a personas comprometidas con el desarrollo del estado. “Yo buscaría mejor el tratar de buscar a ciudadanos, a gente que esté comprometida, que tenga un trabajo. Lejos de estar criticando alianzas, hoy hay que ver por San Luis y quién ve el proyecto en donde le vaya mejor a nuestro estado”, declaró.

Actualmente, en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, la alianza conformada por el PVEM, Morena, PT y Nueva Alianza controla más del 80 por ciento de los votos al interior del órgano legislativo, mientras que el PAN representa alrededor del 14 por ciento de la fuerza parlamentaria.

