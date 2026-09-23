Deberá PAZ reunir el 3% de votación en su 1era. elección

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PAZ tendrá que alcanzar al menos 3% de la votación total en su primera elección para cumplir con el objetivo que se ha fijado como partido, informó su dirigente estatal, Alejandro "Caco" Leal Tovías. Para conseguirlo, la nueva fuerza política todavía analiza la construcción de su estructura en San Luis Potosí y deberá competir sin alianzas.

Leal Tovías aseveró que actualmente recorren el estado para integrar representantes distritales federales y locales, así como comités municipales. Señaló que la legislación no les permite asociarse o ir en alianza con otros partidos, por lo que el trabajo electoral tendrá que realizarse con su propia estructura y con las personas que se incorporen

al partido.

En cuanto a las candidaturas, dijo que están buscando perfiles que no se encuentren actualmente trabajando en otros partidos o que no se sientan representados por sus liderazgos. La búsqueda se concentra principalmente en jóvenes interesados en participar en la política estatal y municipal, quienes además deberán cumplir con los requisitos legales

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para contender.

Entre los filtros que aplicarán a los posibles candidatos, Leal Tovías mencionó que revisarán que no tengan problemas penales, antecedentes de violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Aseguró que el partido ha recibido solicitudes de afiliación, aunque reconoció que su organización enfrenta "muchas limitaciones económicas y limitaciones de todo tipo" por tratarse de una fuerza política nueva.

El ex priista señaló que el reto no termina con conseguir afiliaciones: PAZ deberá convertir ese respaldo en votos durante la elección de 2027. Por ello, mencionó en que su objetivo es alcanzar el 3% de la votación total, porcentaje que, de acuerdo con sus declaraciones, buscarán obtener tanto en el ámbito estatal como nacional.