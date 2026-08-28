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Vence el lunes plazo para declarar el impuesto verde

Los contribuyentes obligados deberán reportar las emisiones correspondientes al ejercicio fiscal 2025

Por Redacción

Agosto 28, 2026 12:55 p.m.
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Secretaría de Finanzas

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      La Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que este lunes 31 de agosto vence el plazo para presentar la declaración anual del llamado impuesto verde, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

      El nombre oficial del gravamen es Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera y la declaración debe presentarse en línea mediante el Sistema Integral de Política Fiscal (SIPEL).

      De acuerdo con la dependencia, los contribuyentes sujetos a esta obligación deberán acreditar los pagos provisionales mensuales realizados durante 2025.

      El impuesto opera bajo el principio de autodeterminación. Esto significa que cada contribuyente deberá establecer la base gravable, convertir sus emisiones a toneladas de dióxido de carbono equivalente, calcular el monto correspondiente y descontar los pagos provisionales efectuados durante el año.

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      Para realizar el cálculo, la Sefin habilitó el Formato Único 2025, la Calculadora de Emisiones y las reglas de operación en la sección de Impuestos Ecológicos de su portal institucional.

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