Manifestantes deben respetar calles y avenidas, advierte Gallardo

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Además de sostener que el estado no reprime las manifestaciones, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que no se permitirá que nadie vulnere los derechos del libre tránsito en cualquier vialidad de la entidad.

Criticó que se han bloqueado carreteras por diferentes protestas, acciones que consideró válidas, pero con impacto negativo para miles de automovilistas afectados al no poder llegar a sus destinos.

"Debe de haber un diálogo permanente con la gente, y no debemos llegar a obstaculizar o dañar a terceras personas", comentó.

Afirmó que el Gobierno del Estado siempre privilegiará el diálogo con quienes llevan a cabo movilizaciones, sin embargo, los inconformes deben ser respetuosos con los usuarios de los calles y avenidas.

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"No tengo conocimiento de la actuación de la policía de Soledad (de Graciano Sánchez). La Guardia Civil Estatal llegó y se retiró; ellos no estuvieron presentes en ningún tipo de altercados", remató.